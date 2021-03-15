Filistinli aileler Refah Sınır Kapısı önünde protesto gerçekleştirdi

Filistinli aileler Mısır’da tutuklu bulunan çocuklarından ve yakınlarından haber alamadıkları için, Refah Sınır Kapısı önünde protesto yaptı.

Filistin’in dünyaya açılan kapısı olarak da adlandırılan Refah Sınır Kapısı önünde, Filistinli aileler Mısır’da tutuklu bulunan yakınlarından haber alamadıkları gerekçesi ile protesto düzenledi.

Aileler, Gazze’deki yetkililer ile iletişime geçmelerine rağmen, çocukları ve yakınları hakkında bilgi alamadıklarını ifade etti.

SUÇ İŞLEMEDİKLERİ SÖYLENDİ

Ayrıca, ailelerin çoğu yakınlarının göz altına alınma tek sebebinin, Rehah Sınır Kapısı’ndan Mısır tarafına geçmelerinin olduğunu söyledi.

Protestolarda Filistin bayrakları ve yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, yakınlarının hiçbir suç işlemediğini belirtti.

MISIR’A GEÇENLER ENGELLENDİ

Aileler, tutuklu yakınlarının serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Protestolar sırasında, sınır kapısından Mısır’a geçiş yapmak isteyenler engellenmeye çalışıldı.

FİLİSTİN POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Protestolara Filistin polisi tarafından müdahale edildi.

Gösterinin izinsiz olduğu gerekçesi ile protestocular dağıtıldı.