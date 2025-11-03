Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran İsrailli başsavcı tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusunun eski Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire yönelik cinsel istismara ait görüntüleri basına sızdırdığı iddiasıyla dün gözaltına alınmasının ardından bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, Tomer-Yerushalmi’nin Çarşamba öğle saatlerine kadar gözaltında tutulmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında Tomer-Yerushalmi ile birlikte IDF başsavcısı Matan Solomosh hakkında da işlemler yürütülüyor.

POLİS, GÖZALTI SÜRESİNİ 5 GÜN UZATMAK İSTEDİ

İsrail polisi, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek her iki kişinin gözaltı süresinin 5 gün daha uzatılmasını talep etti. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 5 şüpheli sorgulandı, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 2 kişi de ifade verdi.

İSTİFA VE İTİRAF

Tomer-Yerushalmi, geçen Cuma günü görüntüleri kendisinin sızdırdığını itiraf ederek görevinden istifa etmişti. Savunma Bakanı Israel Katz’ın görevden alınacağını açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e istifasını sundu.

İstifa mektubunda Tomer-Yerushalmi, görüntülerin basın tarafından yayımlanmasını “hukuk sistemine yönelik kara propagandaya karşı koymak” amacıyla onayladığını belirtti.

SDE TEİMAN HAPİSHANESİNDE TEPKİ YARATAN OLAY

Görüntüler, İsrail’in Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire cinsel işkence uygulandığını ortaya koyuyordu. Videoda askerlerin esirin etrafını sardığı ve kameraların kör noktalarında işkenceyi sürdürdüğü görüldü.

Olayın basına yansıması sonrası İsrail kamuoyunda büyük tepkiler oluştu. Ancak hükümet, olaya karışan askerler yerine görüntüleri sızdıran başsavcıyı hedef aldı.

CEZA SORUŞTURMASI VE CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ

Geçen yıl yaşanan olaylar sonrası Sde Teiman’da dokuz asker hakkında “işkence, sapkınlık ve vücut bütünlüğünü bozma girişimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen askerler hakkında hiçbir ceza uygulanmadı.

Temmuz 2024’te aşırı sağcı bir grubun gözaltı merkezine baskın düzenleyip sanık askerlere destek vermesi, ülkede cezasızlık kültürünü pekiştirdi.