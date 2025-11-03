Filistinli esire tecavüzle yargılanan İsrail askerleri, teşekkür bekledi

İsrail'de yayın yapan Kanal 7’ye göre, Gazze’den alıkonan Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerler, Batı Kudüs’teki İsrail Yüksek Mahkemesi önünde yüzleri maskeli şekilde basın açıklaması yaptı.

"TEŞEKKÜR YERİNE SESSİZLİKLE KARŞILAŞTIK"

Kimliklerinin tanınmaması için maskeli olan askerlerden biri, “Bugün buradayım çünkü sessizlikten bıktım… Kucaklaşma yerine suçlamalarla ve teşekkür yerine sessizlikle karşılaştık” ifadelerini kullandı. Asker, kameralar önünde düzmece bir yargılamaya tabi tutulduklarını ve suçluların kim olduğuna çoktan karar verildiğini iddia etti.

"YÜZLERCE KİŞİDEN OLUŞTUĞUMUZU UNUTTUNUZ"

Asker ayrıca, “Kesinlikle susmayacağız, adalet ve ailelerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belki bizi yıkmaya çalıştınız ancak bizim yüzlerce kişiden oluşan bir güç olduğumuzu unuttunuz” dedi.

ESKİ ASKERİ BAŞSAVCI TUTUKLANDI

Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, dün gece gözaltına alındı.

Tel Aviv yönetimi, tecavüz olayının faili askerleri cezalandırmak yerine, olayı ortaya çıkaran askeri başsavcıyı hedef aldı. Baskılar nedeniyle geçen hafta istifa eden Tomer-Yerushalmi’nin yanı sıra, kimliği açıklanmayan bir İsrailli daha gözaltına alındı.

SDE TEİMAN'DAKİ CİNSEL İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, askerlerin Filistinli esire cinsel işkence uyguladığı anları gösteren görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, askerlerin esirin etrafını sardığı ve kameralardan saklamaya çalıştığı görüldü.

Geçen yıl Sde Teiman’da meydana gelen olaylar sonrası dokuz asker hakkında “işkence, sapkınlık ve vücut bütünlüğünü bozma girişimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Temmuz 2024’te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezine baskın düzenleyerek şüpheli askerleri destekledi.

CEZASIZLIK VE YARGI SÜRECİ

Yargılanan askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı. Öte yandan, Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı gerekçesiyle eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi gözaltına alınmış durumda.

İsrail’de kamuoyu, olayı ortaya çıkaran kişilerin cezalandırılmasına tepki gösteriyor ve sarsıcı görüntüler ile birlikte tartışmalar devam ediyor.