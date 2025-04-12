Filistinli esirlerden kan donduran 'İsrail hapishaneleri' açıklaması

AA

İsrail, Filistinlilere yönelik insanlık dışı tutumunu sürdürüyor...

İsrail, onlarca Filistinli esiri Gazze Şeridi'nden aylar önce alıkoydu ve 10 Nisan’da serbest bıraktı.

İsrail tarafından serbest bırakılmalarının ardından esirler, sağlık durumları kötü olduğu için Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

İNSANLIK DIŞI MUSMELE

Esirler, Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde karşılaştığı insanlık dışı muameleyi anlattı.

İsrail ordusu, 10 Nisan sabahı Gazze’nin çeşitli bölgelerinden aylar önce alıkoyduğu yaklaşık 80 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

İŞKENCE İZLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Serbest bırakılanlar, Han Yunus’un doğusundaki Kisufim Kapısı’ndan Gazze’ye giriş yaptı. Bazı esirler, üzerlerindeki yıpranmış kıyafetler ve vücutlarında görülen işkence izleriyle dikkati çekerken, bazıları ise kötü sağlık durumları nedeniyle tekerlekli sandalye ile hastaneye taşındı.

Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil Dekran, hastaneye ulaşan 10 esirin sağlık durumunun çok kötü olduğunu belirterek birçoğunda açık işkence izleri bulunduğunu söyledi.

Serbest bırakılan esirlerden Muhammed el-Kurra, "Özgürlük duygusu tarif edilemez. Allah’a şükür, bu en büyük nimet. "dedi.

Kurra, tüm Filistinli esirlerin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni etti.

"DAYAK, HAKARET VE BİBER GAZI, BUNLAR BİZİM ORADAKİ GÜNLÜK RUTİNİMİZDİ"

Serbest bırakılan başka bir esir Muhammed Şimali ise cezaevinden Kisufim Kapısı’na getiriliş anını anlatarak "Bizi kelepçelediler, gözlerimizi kapattılar ve Kızılhaç’a teslim ettiler. Durum çok kötüydü." dedi.

Şimali, "Dayak, az yemek, hakaret ve biber gazı. Bunlar bizim oradaki günlük rutinimizdi." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI MUAMELESİNDEN TANINMAZ HALE GELDİ

Bir başka esir Fayiz Eyyub de 156 gün süren alıkonulma sürecini şöyle dile getirdi:

Sabahtan gece yarısına kadar hareketsiz kalmaya zorlandık. Ne uyku, ne yemek vardı. Hatta nefes almak bile kontrol altındaydı.

Eyyub’un kızı Merah, İsrail’in insanlık dışı muamelesinden tanınmaz hale gelen babasını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Merah titreyen sesiyle sadece "Bu gördüğüm adam babam olamaz. Her şeye rağmen sağ döndüğü için mutluyum." diyebildi.

İŞKENCE SİYASİLERCE TEŞVİK EDİLİYOR

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, esirlere yönelik kötü muameleyi teşvik eden açıklamaları ve bizzat yer aldığı videolar, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Filistinli esirlerin diz çöktürüldüğü, silah tehdidi altında olduklarını gösteren video, Ben-Gvir tarafından 24 Şubat’ta paylaşılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 63 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

BEN-GVİR'İN 32 ASKERİ KARARI İLE 77 BASKICI DÜZENLEMESİ

Cemiyet, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aldığı 32 askeri karar ile 77 baskıcı düzenlemenin, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerde benzeri görülmemiş bir artış yaşanmasına neden olduğunu dile getirmişti.

KENDİ DÖNEMİNDE KÖTÜYE GİDEN KOŞULLARDAN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Ben-Gvir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cezaevinde tutulan Filistinlilerin durumlarının kendi döneminde kötüye giden koşullarından övgüyle bahsederek şunları söylemişti: