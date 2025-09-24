Filistinli futbolcu, Gazze'de yardım beklerken öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze’de Şebab Refah Kulübü sporcularından Muhammed es-Satri, Refah kentinde insani yardım beklerken İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

355'TEN FAZLA FUTBOLCU, İSRAİL SALDIRILARINDA CAN VERDİ

Filistin Futbol Federasyonu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda 355’ten fazla futbolcunun öldüğünü açıkladı. Federasyon, spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiğini de vurguladı.

BM VE FEDERASYONLARDAN İSRAİL'E YAPTIRIM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu, son günlerde yaptığı açıklamalarda, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının, savaş sona erene kadar askıya alınması çağrısında bulundu.