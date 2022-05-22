Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı şaşırtan hareket

ABD’deki Georgetown Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde diplomasını almak için Filistin bayrağı ile sahneye çıkan Filistinli genç kız, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın elini sıkmayı reddetti.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Georgetown Üniversitesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın elini sıkmadı.

Blinken'ı pas geçti

İHA'nın aktardığına göre Blinken’ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.