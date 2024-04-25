Kuruluş Osman 158. bölüm fragmanı: Yakup emri verdi "Alaeddin ölecek" ATV'nin vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman, gelecek hafta heyecanı zirveye taşıyacak. Diziden yeni fragman geldi. Yakup Bey ölüm emrini verdi. Bakın Alaeddin’e ne olacak. İşte Kuruluş Osman 158. bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşunu bize tüm detaylarıyla aktaran bu dizi, bir kez daha reytinglerde zirveye yerleşti.

Hem tarih tutkunları hem de dizi severler için vazgeçilmez bir yapıt olan Kuruluş Osman’ın başrollerinde; Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Faruk Aran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümle heyecan yaratan diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın neler olacak neler…

Alaeddin'e ölüm emri verdi

Dizinin yeni bölümünde Melike Hatun ve İbrahim Bey oğulları Ahmet’in ölümünden sonra intikam yemini planı oluşturdu.

Aleaddin’i esir alan Melike Hatun, öldürmekte kararlı. Yakup Bey ölüm emrini verdi. Peki, Osman Bey yetişebilecek mi?

İşte Kuruluş Osman 158. bölüm fragmanı…