Yaklaşık 40 bin Filistinli sivil vatandaş, İsrail’in kanlı saldırılarından korunabilmek için BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na ait okullara sığındı.

İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana devam eden saldırılar nedeni ile yüzlerce Filistinli şehit olurken, binlerce kişi evinden oldu.

Sivilleri hedef alan saldırılarda, yerleşim yerleri talan edildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale, yerlerinden edilen 38 binden fazla Filistinlinin BM’ye bağlı okullara sığındığını ifade etti.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ YARATTI

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada Gazze’de BM’ye bağlı 50 okulda, yaklaşık 100 bin kişilik kapasite olduğu belirtilmişken, sayının 40 bine yaklaşmasının koronavirüsün yayılmasına yol açacağından endişe ediliyor.

“KUDÜS İÇİN HER ŞEYİ FEDA ETMEYE HAZIRIZ”

Gazze Şeridi’nde Maghazi Mülteci Kampı’ndaki UNRWA’ya ait okullardan birine sığınarak İsrail saldırılarından korunmaya çalışan Filistinli Murad Al-Buhairi, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Uçaklarının hava saldırıları ve topçu saldırıları nedeniyle evlerimizden kaçtık. Evlerimizin bulunduğu doğu Maghazi bölgesi, Gazze Şeridi’ndeki diğer bölgeler gibi şiddetli bombardımana maruz kaldı. Kudüs için her şeyi feda etmeye hazırız.”

Filistinliler, Gazze'deki BM okullarına sığındı VİDEO



40 CADDE VE KAVŞAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Gazze Belediyesi, dün yaptığı açıklamada düzenlenen saldırılar nedeni ile 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz hale geldiğini, onlara evin yanı sıra resmi binaların ve iş yerlerinin de yıkıldığını ifade etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Gazze’ye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200, yaralananların sayısı ise 305 oldu.

Yaşanan olaylarda, bugüne kadar ölen İsrail vatandaşlarının sayısı 11 olarak ifade edildi.