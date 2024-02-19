Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Stubb: Putin, yalnızca güçten anlıyor İskandinav ülkesinin yeni lideri, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı" dedi. Stubb, "Zayıflık belirtisini gören Putin saldırır" uyarısında bulundu.

AA

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Alexander Stubb, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirdi.

Martta göreve başlaması beklenen Stubb, Ukrayna'nın, Batı'nın desteğiyle var olmaya devam ettiğini söyledi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuşan Stubb, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

"Putin, yalnızca güçten anlıyor"

Stubb, aksi halde Ukrayna'nın varlığının tehdit altına gireceğini dile getirirken, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Stubb, "Putin, yalnızca güçten anlıyor. En ufak bir zayıflık emaresi gösterildiğinde saldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Navalnıy'ın ölümünden sorumlu tutulmalı"

Stubb, Putin'in Ukrayna'daki savaştan ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümünden sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Finlandiya'da 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu önde tamamlayan Stubb'ın 1 Mart’ta göreve başlaması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)