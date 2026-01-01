Karadağ’da yılbaşı gösterisi hüsranla bitti: 600 drone kontrolden çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadağ’ın turizm merkezlerinden Budva’da yılbaşı gecesi için hazırlanan büyük çaplı dron gösterisi, yüzlerce droneun henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşmesiyle beklenmedik şekilde sona erdi. Olay, binlerce izleyicinin gözü önünde yaşandı.

GÖSTERİ BÜYÜK İLGİYLE BAŞLADI

Budva’nın tarihi kent merkezi yakınlarında düzenlenen ve bölgede şimdiye kadar yapılan en kapsamlı drone gösterilerinden biri olarak tanıtılan etkinlik, yılbaşı kutlamalarının en dikkat çeken anı olarak planlanmıştı. Havai fişek gösterisinin ardından havalanan yaklaşık 600 drone, kısa sürede gökyüzünde görüntü oluşturmaya başladı.

DRONELAR AYNI ANDA DÜŞMEYE BAŞLADI

Ancak gösteri sırasında dronelar, liman işletmesinin önündeki alana ve denize doğru kontrolsüz biçimde düşmeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, droneların onlarca metre yüksekliğe ulaştıktan sonra neredeyse eş zamanlı şekilde yere çakıldığı görüldü.

BİNLERCE KİŞİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Kutlamaları izleyen Karadağlılar ve turistler, yaşananları şaşkınlıkla takip etti. On binlerce euroya mal olduğu belirtilen gösteri, kısa sürede sona ererken organizasyon büyük hayal kırıklığı yarattı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Budva Belediyesi olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Karadağ basınında yer alan haberlerde, olası bir sinyal bozucu ihtimalinin değerlendirildiği ancak bu iddiaların şu aşamada doğrulanmadığı ifade edildi.

YARALANAN YOK

Olay yerine sevk edilen polis ve teknik ekiplerin incelemeleri sürerken, Karadağlı yetkililer yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.