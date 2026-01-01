Karadağ’da yılbaşı gösterisi hüsranla bitti: 600 drone kontrolden çıktı

- Budva'da yılbaşı gecesi yapılan drone gösterisinde yaklaşık 600 drone kontrolden çıkarak yere ve denize düştü.
- Binlerce izleyici ve turist durumu şaşkınlıkla izlerken, olay büyük hayal kırıklığı yarattı.
- Yetkililer, herhangi bir yaralanma olmadığını belirtirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Karadağ’ın turizm merkezlerinden Budva’da yılbaşı gecesi için hazırlanan büyük çaplı dron gösterisi, yüzlerce droneun henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşmesiyle beklenmedik şekilde sona erdi. Olay, binlerce izleyicinin gözü önünde yaşandı.
GÖSTERİ BÜYÜK İLGİYLE BAŞLADI
Budva’nın tarihi kent merkezi yakınlarında düzenlenen ve bölgede şimdiye kadar yapılan en kapsamlı drone gösterilerinden biri olarak tanıtılan etkinlik, yılbaşı kutlamalarının en dikkat çeken anı olarak planlanmıştı. Havai fişek gösterisinin ardından havalanan yaklaşık 600 drone, kısa sürede gökyüzünde görüntü oluşturmaya başladı.
DRONELAR AYNI ANDA DÜŞMEYE BAŞLADI
Ancak gösteri sırasında dronelar, liman işletmesinin önündeki alana ve denize doğru kontrolsüz biçimde düşmeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, droneların onlarca metre yüksekliğe ulaştıktan sonra neredeyse eş zamanlı şekilde yere çakıldığı görüldü.
BİNLERCE KİŞİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Kutlamaları izleyen Karadağlılar ve turistler, yaşananları şaşkınlıkla takip etti. On binlerce euroya mal olduğu belirtilen gösteri, kısa sürede sona ererken organizasyon büyük hayal kırıklığı yarattı.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Budva Belediyesi olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Karadağ basınında yer alan haberlerde, olası bir sinyal bozucu ihtimalinin değerlendirildiği ancak bu iddiaların şu aşamada doğrulanmadığı ifade edildi.
YARALANAN YOK
Olay yerine sevk edilen polis ve teknik ekiplerin incelemeleri sürerken, Karadağlı yetkililer yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.