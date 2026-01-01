“Putin’in konutu hedef alındı” iddiası: İHA verileri ABD'ye iletildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rus özel servis görevlileri, 28-29 Aralık 2025 tarihlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki konutuna yönelik saldırıda düşürülen Ukrayna yapımı "Chaklun-B" insansız hava araçlarından (İHA) birinin navigasyon ünitesinde özel bir teknik inceleme gerçekleştirdi.

Uzmanlar, navigasyon ünitesinden uçuş planını içeren bir dosyayı çıkarmayı başardıklarını bildirdi. Yetkililer, İHA rota verilerinin çözümlenmesiyle saldırıda Putin’in konutundaki tesislerinden birinin hedef alındığını teyit etti. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çözümleme sonucu elde edilen verilerin ABD tarafına paylaşılacağı belirtildi.

İHA'NIN ROTA VERİLERİ ABD YETKİLİLERİNE İLETİLDİ

Bu kapsamda Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde ABD’li yetkililerle bir araya geldi.

Kostyukov, İHA’nın rota verilerini ve kontrol cihazını içeren materyallerini ABD tarafına ileterek, "Uzmanların İHA navigasyon kontrol cihazının hafıza içeriğini çözümlemesi, saldırının hedefinin Rusya Devlet Başkanı konutunun binalar kompleksi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulamıştır. Bu önlemin tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacağını umuyoruz" dedi.

UKRAYNA SALDIRI AÇIKLAMASINI REDDETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise söz konusu açıklamayı yalanlayarak Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını ve savaşı uzatmak için bahane ürettiğini belirtmişti.