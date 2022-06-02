First Lady Olena Zelenska: Topraktan vazgeçmek, özgürlükten vazgeçmektir

Süren savaşa ilişkin konuşan First Lady Olena Zelenska, Rusya'ya toprak vermenin savaşı sonlandırmayacağını belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş devam ederken, uluslararası diplomasideki irtibatlar da sürdürülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin AB ve NATO üyeleriyle görüşmeleri henüz bir sonuca varmadı.

Zelensky'nin eşi Olena Zelenska da devam eden Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Topraklarımızdan vazgeçmek, özgürlükten vazgeçmektir"

First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli." imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini hatırlatarak, “Ukraynalılar, siyasilerin yaptığı bazı açıklamaları normal karşılayamaz. Topraklarınızın bazı bölgelerinden vazgeçmek yani Rusya’ya toprak vermek, özgürlükten vazgeçmek gibidir. Topraklarımızı versek bile Rusya saldırılarına devam edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalini sona erdirmez.” dedi.

"Donbas yeniden Ukrayna'nın olacak"

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev'i ele geçirememesi nedeniyle, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde geniş çaplı bir kara harekatı başlattığı öğrenilmişti. First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, “Donbas bölgesi yeniden Ukrayna’nın olacak.” ifadelerini kullandı.



