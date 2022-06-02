Petrol
113.99
-1.98%
Euro
17.6655
0.97%
Dolar
16.461
0.42%
Altın
979.85
0.68%
Borsa
258
0.00%
Bitcoin
498.186
-4.45%
BTXN Coin
12.39
-0.95%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    First Lady Olena Zelenska: Topraktan vazgeçmek, özgürlükten vazgeçmektir

    Süren savaşa ilişkin konuşan First Lady Olena Zelenska, Rusya'ya toprak vermenin savaşı sonlandırmayacağını belirtti.
    • 02.06.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    First Lady Olena Zelenska: Topraktan vazgeçmek, özgürlükten vazgeçmektir

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş devam ederken, uluslararası diplomasideki irtibatlar da sürdürülüyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin AB ve NATO üyeleriyle görüşmeleri henüz bir sonuca varmadı.

    Zelensky'nin eşi Olena Zelenska da devam eden Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Topraklarımızdan vazgeçmek, özgürlükten vazgeçmektir"

    First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli." imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini hatırlatarak, “Ukraynalılar, siyasilerin yaptığı bazı açıklamaları normal karşılayamaz. Topraklarınızın bazı bölgelerinden vazgeçmek yani Rusya’ya toprak vermek, özgürlükten vazgeçmek gibidir. Topraklarımızı versek bile Rusya saldırılarına devam edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalini sona erdirmez.” dedi.

    First Lady Olena Zelenska: Topraktan vazgeçmek, özgürlükten vazgeçmektir #1

    "Donbas yeniden Ukrayna'nın olacak"

    Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev'i ele geçirememesi nedeniyle, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde geniş çaplı bir kara harekatı başlattığı öğrenilmişti. First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, “Donbas bölgesi yeniden Ukrayna’nın olacak.” ifadelerini kullandı.

    First Lady Olena Zelenska: Topraktan vazgeçmek, özgürlükten vazgeçmektir #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Üzerimize düşeni yapmalıyız
    Dünya

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Üzerimize düşeni yapmalıyız

    İTO'dan konutlar için 5 öneri
    Emlak

    İTO'dan konutlar için 5 öneri

    Görüş Bildir