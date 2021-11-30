Fitch Ratings, Omicron'un ekonomik boyutu hakkında açıklamalarda bulundu

Omicron'un büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını arttırdığını aktaran Fitch Ratings, varyantın küresel ekonomi için bir risk olduğunu söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son zamanlarda dünyanın gündemini yerinden sarsan Omicron varyantının ekonomik olarak etkilerini ele aldı.

OMICRON VARYANTININ POLİTİKA OLUŞTURMADA ZORLUK ÇIKARDIĞI BELİRTİLDİ

Fitch Ratings, varyantın büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi ve Omicron varyantının etkileri, bulaşıcılığı ve ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi edinilene kadar ekonomik büyüme tahminlerine dahil edilmesi için çok erken olduğu belirtildi.

Halihazırda 2020'nin ilk yarısında görülen büyük, senkronize bir küresel gerilemenin pek olası olmadığına inanıldığı kaydedilen açıklamada ancak enflasyondaki artışın yeni varyantın etkili olması halinde makroekonomik tepkileri zorlaştıracağı ifade edildi.

VARYANTIN KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BİR RİSK OLDUĞU VURGULANDI

Açıklamada, yayılmasını kontrol altına almak için önemli farmasötik olmayan müdahaleler gerektiren yeni bir varyant olasılığının küresel ekonomi için devam eden bir risk olduğu vurgulandı.

Turizm ve uluslararası seyahat gibi sektörlerde salgın öncesi seviyelere dönüşün yeni varyant nedeniyle kesintiye uğrayacağı belirtilen açıklamada, mal tüketiminden hizmetlere dönüşün de yavaşlayabileceği bildirildi.

Açıklamada, enflasyondaki son artışların Omicron varyantına yönelik herhangi bir politika tepkisini zorlaştıracağı vurgulanarak, "Merkez bankalarının yanıt olarak para politikası ayarlarının normalleşmesini geciktirmekten çekinebileceklerine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.