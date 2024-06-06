Dünyanın en pahalı ineği satıldı: Tam 4 milyon dolar...

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Brezilya'da satılan Nelore cinsi ineğin fiyatı ağızları açıkta bıraktı.
Ülkede açık artırmada 4 milyon dolara (129.3 milyon TL) satılan inek, “en pahalı inek” rekorunun sahibi oldu.
4 milyon dolara satıldı: En pahalı inek oldu
Kameralar ve silahlı güvenlikçi tarafından korunan Viatina-19 FIV Mara Movéis adlı ineğin 1100 kilo olduğu belirtildi.
Onun bu kadar pahalı olmasının nedeniyse et için yetiştirilen Nelore cinsinin ideal bir örneği olması.
Yumurta hücresinin bedeli bile 250 bin dolar
Viatina-19’dan yavru üretmek için yumurta hücresi almanın bedeli bile 250 bin dolar (8 milyon TL).
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