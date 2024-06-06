Dünyanın en pahalı ineği satıldı: Tam 4 milyon dolar...
ensonhaber.com

Brezilya'da satılan Nelore cinsi ineğin fiyatı ağızları açıkta bıraktı.

Ülkede açık artırmada 4 milyon dolara (129.3 milyon TL) satılan inek, “en pahalı inek” rekorunun sahibi oldu.

4 milyon dolara satıldı: En pahalı inek oldu

Kameralar ve silahlı güvenlikçi tarafından korunan Viatina-19 FIV Mara Movéis adlı ineğin 1100 olduğu belirtildi.

Onun bu kadar pahalı olmasının nedeniyse için yetiştirilen Nelore cinsinin ideal bir örneği olması.

Yumurta hücresinin bedeli bile 250 bin dolar

Viatina-19’dan yavru üretmek için yumurta hücresi almanın bedeli bile 250 bin dolar (8 milyon TL).