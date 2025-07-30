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Fok balıkları depremden böyle kaçtı

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin yankıları devam ederken, fok balıklarının panik içindeki kaçışları da görüntülendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
30.07.2025 11:44

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. 

Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Bölgede 6.9 ve 6.3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Güney Doğu Asya ülkeleri ve ABD'nin çeşitli bölgelerinde tsunami uyarıları verildi.

Rusya'nın doğu kıyıları, ABD Hawai ve Japonya kıyıları tsunami dalgalarıyla karşı karşıya kaldı. 

FOK BALIKLARI PANİKLE KAÇIŞTI 

Bölgeden gelen görüntülerde, fok balıklarının panik içinde kaçış anları görüntülendi.

Yerel medya, düşen kayaların ardından fok sürüsünün hızla kıyıdan uzaklaştığı anları yayınladı.

Görüntülerde, fokların panik içinde denize kaçtığı açıkça görülüyor

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