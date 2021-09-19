Fransa, ABD ve Avustralya'yı 'eski ortak' diye nitelendirdi

Fransa, ABD ve Avustralya'yı 'eski ortak' diye nitelendirdi

Denizaltı krizine dahil olan ülkeler arasındaki çatlak büyüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD, İngiltere ve Avustralya'yı sert sözlerle hedef aldı.

Fransa ile ABD, İngiltere ve Avustralya arasında patlak veren denizaltı anlaşması krizinin yankıları sürüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, kendileriyle anlaşmayı bozan Avustralya'nın kararı için "Sırtımızdan vurulduk" ifadesini kullanmıştı.

KRİZ ŞİDDETLENDİ

Le Drian, son açıklamasında, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini memnuniyetsizliklerini göstermek için geri çektiklerini belirtti.

Le Drian, France 2 televizyonunda konuk olduğu programda, ABD ile Fransa ilişkileri tarihinde ilk defa büyükelçilerini geri çağırdıklarını, bunun iki ülke arasındaki ve Avustralya ile krizin şiddetini gösterdiğini kaydetti.

"YALAN, İKİYÜZLÜLÜK..."

Dışişleri Bakanı, "Yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ve hor görmeyle karşılaştık. Aramızda işler yolunda gitmiyor, bu kriz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"ESKİ ORTAKLARIMIZA CİDDİ BİR KRİZ OLDUĞUNU GÖSTERMENİN YOLU"

Fransa'nın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmesi konusunda, "Eski ortaklarımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, aramızda ciddi bir kriz olduğunu göstermenin bir yoluydu." diyen Le Drian, Avustralya ve ABD'deki çıkarlarını savunmak için pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini söyledi.

LE DRIAN: İNGİLTERE FIRSATÇILIK PEŞİNDE

Fransız Bakan, İngiltere'yi de sürekli fırsatçılık peşinde olmakla suçlayarak, bu nedenle Londra büyükelçisini geri çekmeyi gereksiz gördüklerini aktardı.

Denizaltı anlaşması krizinin NATO'nun yeni strateji konsepti üzerinde yansımaları olacağını ifade eden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili henüz görüşmediğini dile getirdi.

"BIDEN'IN DAVRANIŞ TARZI TRUMP'A BENZİYOR"

Jean-Yves Le Drian, Biden'in bu konudaki davranış tarzını eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzeterek, Biden'in tweet atmasa da tek bir duyuruyla hareket ettiğini, bunun katlanılamaz olduğunu vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Çin, ABD, Türkiye ve Rusya karşısında Avrupa strateji değiştirmeli mi?" sorusuna, Afganistan'dan çekilme ve denizaltı krizinden sonra, eğer tarihte kalmak istiyorsa Avrupa ülkelerinin birleşmesi ve farklı bir doğrultuda hareket etmesi gerektiği şeklinde cevap verdi.