Fransa, ABD ve Suudi Arabistan, Güney Lübnan ateşkesine destek için toplanacak

Güney Lübnan'da İsrail tarafından sürekli olarak ihlal edilen zayıf ateşkes, bölgesel ve küresel aktörlerin dikkatini topladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian, ülkesinin gelecek hafta başkent Paris'te Suudi Arabistan ve ABD'nin katılımıyla, Lübnan'ın güneyinde uzun vadeli ateşkesi sağlamayı amaçlayan bir yol haritasına destek için üçlü toplantı düzenleyeceğini belirtti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KONUŞULDU

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Le Drian'ı kabul etti.

Görüşmede İsrail'in devam eden saldırıları ve Lübnan'daki güncel durum ele alındı.

Le Drian, Paris'in gelecek hafta Suudi Arabistan ve ABD'nin katılımıyla, Lübnan'ın güneyinde uzun vadeli ateşkesi sağlamayı amaçlayan bir yol haritasına destek amacıyla düzenlenecek üçlü toplantıya ev sahipliği yapacağını kaydetti.

'LÜBNAN ORDUSU DESTEKLENMELİ'

Dışişleri Bakanı Recci kısıtlı imkanlara rağmen Lübnan ordusunun önemli görevler yürüttüğünü vurgulayarak, ordunun desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Recci ayrıca Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantısına katılan Lübnan heyetinin başkanlığına 3 Aralık'ta Büyükelçi Simon Kerem'in atanmasının "olumlu bir adım olduğunu" belirterek bu gelişmenin, İsrail'in büyük bir tırmanışa yönelmesini engellemeye katkı sağlamasını temenni etti.

Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in, ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.