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    Fransa, Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini geri çağırdı

    Avustralya'nın, ABD ile imzaladığı 56 milyar euroluk anlaşma sonrası, Fransa iki ülkeden de büyükelçilerini geri çağırdı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 00:52
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    Fransa, Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini geri çağırdı

    Avustralya ve ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı anlaşmalar sonrası Fransa yeni bir karar aldı.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerinin istişare amacıyla derhal geri çağrıldığını duyurdu.

    Dışişleri Bakanı Drian, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerimizi istişareler için derhal Paris'e geri çağırma kararı alındı" dedi.

    Bakan, "Bu istisnai kararımız, Avustralya ve ABD tarafından 15 Eylül'de yapılan duyuruların istisnai ciddiyetine dayalı" ifadesini kullandı.

    Öte yandan, Avustralya bu haftanın başlarında Fransa'dan denizaltı satın almak için imzaladığı 56 milyar euroluk anlaşmayı ABD ile yeni bir anlaşma yaptığı için iptal etmişti.

    Fransa, Avustralya ve ABD deki büyükelçilerini geri çağırdı #1

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