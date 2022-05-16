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Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
- 16.05.2022 - 18:42
- Güncelleme : 16.05.2022 - 19:09
Fransa'da gündem, Başbakan Castex'in istifası oldu.
Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Macron istifasını kabul etti
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.
AA'nın haberine göre, gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.
Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
Fransa'da 30 yıl ilk kadın başbakan adayı
Castex’in yerine ise 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne’nin geçmesinin beklendiği belirtildi.
Borne, Macron tarafından Başbakanlık görevinin getirilmesi halinde 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson’ın ardından ilk kadın olacak.