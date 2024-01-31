Fransa, Batı Afrika'da asker sayısını azaltacak Geçmişin mirasından kurtulmak isteyen Paris yönetimi, üç ülkedeki askeri üssünde bulunan personel sayısıyla ilgili karar aldı.

AA & Ensonhaber

Fransa, Afrika'daki askeri varlığını azaltmayı sürdürüyor.

Kıtada karşıt gösterilerle karşılaşan Avrupa ülkesi, son aldığı kararla birlikte üç Batı Afrika ülkesindeki asker sayısında kesinti yapacak.

Le Monde'un Elysee kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık 2023'te yaptığı savunma toplantısında karar aldı.

Fransız askerleriyle ilgili kritik karar

Buna göre, Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili’ndeki üslerde bulunan personel azaltılacak.

Sayısı düşürülecek askerler, Gabon'un başkenti Librevil, Senegal'in başkenti Dakar ve Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki Fransız üslerinde bulunuyor.

Fransa'nın Libreville ve Dakar’da 350’şer, Abidjan’da 950 askeri bulunuyor.

Yeni Afrika stratejisi

Elysee yetkilisi, kararın, bir "eksen değişikliğini" göstermediğini aksine Cumhurbaşkanı Macron'un Şubat 2023'te duyurduğu yeni Afrika stratejisi kapsamında atılan bir adım olduğuna işaret etti.

Fransa, geçmişin mirasından kurtulmak istiyor

Cumhurbaşkanı Macron, Şubat 2023'te, "Fransa'nın, Afrika’daki askerli üslerinde bir dönüşüme giderek özellikle kıtadaki iş gücünü azaltacağını" belirtmişti.

Macron, bu dönüşümü ülkesinin Afrika’daki çehresini değiştirmek, Fransa karşıtlarının bahane olarak kullandığı "geçmişin mirasından uzaklaşmak" için istediklerini kaydetmişti.

Fransa ve Mali arasında yaşanan diplomatik gerilimin ardından Paris yönetimi, Barkhane Operasyonu kapsamında bu ülkede bulunan son askerlerini 2022'de çekmişti.

Afrika ülkelerinden çekiliyorlar

Sabre Operasyonu kapsamında, Burkina Faso'da konuşlu Fransız askerleri de askeri yönetimin talebi üzerine 2023'ün başlarında ülkeden çekilmişti.

Mali ve Burkina Faso'nun ardından Temmuz 2023'teki askeri darbenin ardından Nijer’in de Fransa ile ilişkileri gerilmiş ve 2023 sonunda Fransa, bu ülkedeki askerlerini çekmişti.