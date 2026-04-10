JD Vance: Başkan Trump, İran müzakereleri için net kurallar belirledi

ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkesin ardından gözler İslamabad'a çevrildi.

Pakistan'ın başkentinin, önümüzdeki günlerde olası bir barış için görüşmelere ev sahipliği yapması bekleniyor.

JD VANCE TEMSİL EDECEK

ABD ile İran arasında yapılacak kritik İslamabad zirvesi öncesinde konuşan Başkan Yardımcısı JD Vance, diplomatik sürece dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump’ın müzakere stratejisine ilişkin kendilerine "oldukça net kılavuz ilkeler" verdiğini ifade eden Vance, hafta sonu gerçekleşecek temasların yapıcı bir zeminde ilerleyeceğine inandığını belirtti.

"TRUMP NET KURALLAR BELİRLEDİ"

Müzakerelere liderlik etmek üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a giden Vance, sürece dair şu değerlendirmelerde bulundu:

Başkan Trump, bu müzakerelere nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bize oldukça net kurallar verdi. Tahran ile yapılacak görüşmelerin olumlu geçmesini bekliyorum ve bu temasları başlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum.