Simge Sağın: Fibromiyalji hastasıyım, uyuşturucu kullanmadım

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda da dün sabahın erken saatlerinde yeni bir dalga için düğmeye basıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncuların da olduğu 14 isim için gözaltı kararı verildi.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı alınan isimler arasında; Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Oğun Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Norm Ender, Enes Güler bulunuyor.

HANGİ İSİMLER YURT DIŞINDA

Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

SOMER SİVRİOĞLU VE SİNEM ÜNSAL'DAN AÇIKLAMA

Haklarında uyuşturucudan yakalama kararı olan Somer Sivrioğlu ve Sinem Ünsal, İstanbul'a gelerek ifade vereceklerini belirtti.

Bu isimlerin dışında ise Simge Sağın'ın da ifadesi ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre Sağın, ifadesinde şöyle dedi;

"BEN UYUŞTURUCU KULLANMADIĞIM İÇİN EVİ ARAMALARINI SÖYLEDİM"

“Ben Jandarma Komutanlığında verdiğim ifademi aynen tekrar ederim. İlkay Şencan benim erkek arkadaşımdır. Yaklaşık 1 aydır birlikteyiz. Kendisi ayın zamanda DJ ve prodüktördür. Kendisiyle dün ödül törenine katıldık.

Katıldıktan sonra çalışmak amacıyla ikametime geçtik. Bugün sabah saatlerinde ilgili kolluk görevlileri tarafından ikametimde arama yapılacağı söylendi.

Ben uyuşturucu madde kullanmadığımı bildiğim için rahatlıkla evi arayabileceklerini söyledim.

"SEVGİLİMİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI BİLMİYORDUM"

Erkek arkadaşımın çanta içerisine baktıklarında ele geçirilen uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum.

"SADECE TÜTÜN İÇTİM"

Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim.

Cep telefonumda yapılan inceleme sonucunda 22 Şubat tarihli bana göstermiş olduğunuz fotoğraf da tütün, sigara içiyordum.

"HASTALIĞIM VAR UYUŞTURUCU KULLANMAM"

Kesinlikle içtiğim madde uyuşturucu ve türevi bir madde değildir. Ancak fibromiyerci (kas eklem ağrısı) hastasıyım. Bu nedenle reçeteli olarak yeşil reçeteye tabi Xanax, Lyrica, ve Cymbalta, Duxet ilaçlarını kullanıyorum.

Bunlara ilişkin reçeteleri ifade bitiminde ekte sunacağım. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

AVUKATI SONUÇLARI PAYLAŞTI

44 yaşındaki şarkıcının avukatı Eda Salman, Sağın'ın yaptırdığı yasaklı madde test sonucunu paylaştı.

Yapılan açıklamada, ilk test sonuçlarının çıktığı ve idrar analizinde herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.