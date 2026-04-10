İsrail Başkonsolosluğu önünde teröristi vuran polis: Koç gibiyiz

Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde teröristin birini ayağından vurarak etkisiz hale getiren polis, "Sıkıntı yok baba, koç gibiyiz. Her türlü koyar geçeriz" dedi.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde hareketli dakikalar yaşandı.
Hareketli dakikaların yaşandığı yer ise Beşiktaş İsrail Başkonsolosluğu oldu.
İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma yaşandı.
Saat 12.00 sıralarında başlayan çatışma, yaklaşık 10 dakika sürdü.
TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bölgeye gelip polislere ateş açan 3 şüpheliden birisi öldürüldü, 2 saldırgan yaralı ele geçirildi.
Çatışmada 2 polis yaralandı.
TERÖRİSTİ AYAĞINDAN VURDU
İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışmaya giren teröristlerin etkisiz hale getirildikleri anlar kameralara yansıdı.
Kahraman polisimiz, teröristi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
POLİSİMİZİN SÖZLERİ: KOÇ GİBİYİZ
Aracın altına gelerek teröristi bacağından vuran polis, hastaneden konuştu ve "Sıkıntı yok baba, koç gibiyiz. Her türlü koyar geçeriz." dedi.