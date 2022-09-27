Petrol
83.15
0.35%
Euro
17.8174
0.47%
Dolar
18.4619
-0.07%
Altın
967.62
0.48%
Borsa
326
0.00%
Bitcoin
372.309
5.91%
BTXN Coin
10.15
-5.40%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la buluştu

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la buluştu

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Paris'te yaptığı görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeye önem verdiklerini belirtti.
    • 27.09.2022 - 05:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Elysee Sarayı'nda ağırladığı Paşinyan ile yaptığı ortak basın açıklamasında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kalıcı barış için Ermenistan ile Azerbaycan arasında müzakerelerin gecikmeden başlaması çağrısı yaptı.

    Macron: "Ermenistan toprakları hedef alındı"

    Son günlerde Paşinyan ile çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Macron, "Rafa kaldırılan meseleler çok, bunları biliyoruz, sadece müzakere yoluyla ele alınmalıdır." diye konuştu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan la buluştu #1

    AA'nın haberine göre; Macron, sahada durumun gittikçe kritik hale geldiğine değinerek, Ermenistan topraklarının hedef alındığını, sivil altyapısının tahrip edildiğini savundu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan la buluştu #2

    "Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi çok önemli"

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Macron, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlara ilişkin meseleyi, kalıcı barışı sağlamak adına Avrupa Birliği ve diğer ilgili ülkelerle ele alabileceğini ifade etti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan la buluştu #3

    Macron ayrıca Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme konusunu ele aldıklarına dikkati çekerek, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adımlarının bölge barışı için önemli olduğuna vurgu yaptı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan la buluştu #4


    Kıvanç Tatlıtuğ, dans ederken paylaştı
    Magazin

    Kıvanç Tatlıtuğ, dans ederken paylaştı

    Instagram, hikaye süresini 60 saniyeye çıkardı
    Teknoloji

    Instagram, hikaye süresini 60 saniyeye çıkardı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir