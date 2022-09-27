Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la buluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Paris'te yaptığı görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeye önem verdiklerini belirtti.

Elysee Sarayı'nda ağırladığı Paşinyan ile yaptığı ortak basın açıklamasında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kalıcı barış için Ermenistan ile Azerbaycan arasında müzakerelerin gecikmeden başlaması çağrısı yaptı.

Macron: "Ermenistan toprakları hedef alındı"

Son günlerde Paşinyan ile çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Macron, "Rafa kaldırılan meseleler çok, bunları biliyoruz, sadece müzakere yoluyla ele alınmalıdır." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Macron, sahada durumun gittikçe kritik hale geldiğine değinerek, Ermenistan topraklarının hedef alındığını, sivil altyapısının tahrip edildiğini savundu.

"Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi çok önemli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Macron, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlara ilişkin meseleyi, kalıcı barışı sağlamak adına Avrupa Birliği ve diğer ilgili ülkelerle ele alabileceğini ifade etti.

Macron ayrıca Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme konusunu ele aldıklarına dikkati çekerek, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adımlarının bölge barışı için önemli olduğuna vurgu yaptı.