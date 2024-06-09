Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan erken seçim çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB seçim sonuçları nedeniyle parlamentoyu feshederek erken seçim çağrısı yaptı.

AA & Ensonhaber

Fransa'da erken seçim kararı...

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin aşırı sağ partiler karşısında aldığı kötü sonuçların ardından meclisi feshettiğini açıkladı.

Fransız Parlamentosu'nun feshedildiğini duyuran Macron, 30 Haziran'ı işaret etti.

"Sonuçlar hükümetim için iyi bir değil, erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim"

"Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. Ulusal Meclı̇sı̇ feshedı̇yorum" diyen Macron, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları hükümetı̇m ı̇çı̇n ı̇yı̇ bı̇r sonuç değı̇l. 30 Hazı̇ran'dan ı̇tı̇baren yenı̇ parlamento seçı̇mlerı̇ ı̇çı̇n çağrıda bulunacağım.

Aşırı sağın toplam oyu yüzde 37,5

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Seçimleri'nde Fransa'da aşırı sağ partiler toplamda yüzde 37,5 oranında oy aldı.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla saat 20.00 itibarıyla açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Jordan Bardrlla'nın liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin listesi yüzde 32 ile birinci çıktı.

Macron'un partisi yüzde 15 oy aldı

Valérie Hayer'in liderliğindeki Macron'un Rönesans Paris'i listesi oyların yüzde 15,2'sini alırken Raphael Glusckman'ın liderliğindeki Sosyalist Partisi listesi yüzde 14 ile seçimlerden birinci parti çıktı.

Manon Aubry'nin liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa listesi yüzde 8,3 ile dördüncü, aşırı sağcı Marion Le Pen'in yürüttüğü Yeniden Fetih Harekatı listesi yüzde 5,1 ile beşinci oldu.

Seçmenlerin yüzde 52'sinin oy kullandığı seçimlerde aşırı sağın toplam oyu yüzde 37,5 oldu.