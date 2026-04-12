ABD-İran müzakerelerinden sonuç alınmadı: ABD heyeti Pakistan'dan ayrıldı

ABD ile İran’ın Pakistan’da yürüttüğü müzakereler resmen sona erdi.

Dün Başkent İslamabad'da gerçekleştirilen yoğun müzakerelerden ise sonuç çıkmadı.

ABD HEYETİ AYIRILDI

ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner, yerel saatle 07:08 sıralarında "Air Force 2" uçağına binerek Pakistan’dan ayrıldı.

VANCE, İRAN'LA ANLAŞAMADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada

İran’la Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen 21 saatlik müzakerelerden sonuç alınamadığını belirterek, "İran’la bir anlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Vance, "Buradan çok basit bir teklifle, yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmediğini göreceğiz" demişti.