Fransa Dışişleri Bakanı: Grönland satılık değil

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Grönland'a yaptığı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Grönland Avrupa toprağıdır" diyen Barrot, Fransa’nın bu konuda pozisyonunun 'net' olduğunu ve Grönland'ın 'satılık olmadığını' söyledi.

"GRÖNLAND VE DANİMARKA YALNIZ DEĞİLDİR"

Barrot, "2026 başında Fransa, Grönland'da konsolosluk açan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak. İş birliğimizi güçlendirmek için ortaklar arası bir diyalog komitesi kurulacak." ifadelerini kullandı.

Grönland ve Danimarka'nın 'yalnız olmadığının' altını çizen Barrot, Ada ile dayanışma mesajı verdi.

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın 'mutlak zorunluluk' olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Donald Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLERİ TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının 'özgür dünyayı savunmak' için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

"GRÖNLAND, GRÖNLAND HALKINA AİTTİR"

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.