Fransa enerjide tasarruf için sokak lambalarını kapatacak

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın gaz vanalarını kapamasıyla başlayan enerji krizine karşı gereksiz sokak lambalarını karartmaya başlayacaklarını söyledi.

Avrupa'nın gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan enerji krizi ve sonrasında başlayan enflasyon atağı var.

Avrupalı liderler bir yandan enflasyonu kontrol altına almaya bir yandan da Rus gazına kış aylarına kadar alternatif bulmaya odaklandı.

Rusya ise bir bir Avrupa'ya giden vanaları kapatıyor.

Buna karşı birçok lider halkına enerjide tasarruf çağrısı yapıyor.

Macron'dan Fransızlara: Hazırlıklı olun

Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde devlet televizyonları eliyle yapılan bu çağrılar Fransa'da bizzat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapıldı.

Macron Fransızlara, Rus gazının tamamen kesilmesine karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yaparken şimdiden alternatif kaynaklara yönelmeleri gerektiğini belirtti.

"Gereksiz ışıkları gece kapatacağız"

Macron, hükümetin enerji tasarrufu için bir plan hazırlayacağını ve bu plana kamuya ait gereksiz sokak lambalarının gece kapatılmasıyla başlayacağını söyledi.

"Rusya enerjiyi silah gibi kullanıyor"

Ukrayna-Rusya savaşının devam edeceğini söyleyen Macron, "Rusya enerjiyi, tıpkı gıdayı kullandığı gibi, bir silah olarak kullanıyor. Kendimizi Rus gazı olmadan yaşamak zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlamalıyız" diye konuştu.

Fransa'nın doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceğini söyleyen Macron, mevcut krizi atlatmak için açık deniz rüzgar santrallerine geçişi hızlandıracaklarını belirtti ve sınır ötesi enerji işbirliği çağrısında bulundu.

Macron muhalefetin hedefinde

AB yaptırımlarının Fransızların alım gücünü düşürmeye neden olduğuna dikkat çeken muhalefet partileri ise Macron'u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'dan çekilmeye ikna edememekle suçluyor.

Putin ile her şeye rağmen diyalogdan yana olduğunu gizlemeyen Macron, konuşmasında Ukrayna savaşına ilişkin önemli bir politika değişikliği işareti vermedi.