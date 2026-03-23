Fransa eski başbakanı Lionel Jospin 88 yaşında hayatını kaybetti

Fransa’da 1997-2002 yılları arasında “sosyalist başbakan” olarak görev yapan Lionel Jospin, dün 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Jospin’in vefatını duyurarak ailesine başsağlığı diledi. Lecornu, Jospin’in Fransa’ya sorumluluk bilinciyle hizmet ettiğini ve çeşitli üst düzey görevlerde bulunduğunu belirtti.

KARİYERİNE BAKIŞ

Meudon’da 12 Temmuz 1937’de dünyaya gelen Jospin, ülkenin prestijli Ulusal Yönetim Okulu’ndan (ENA) mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey memur ve yükseköğretimde eğitim görevlisi olarak görev yaptı.

Sosyalist Parti’ye 1971’de katılan Jospin, eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’a yakınlığıyla tanındı. 1981’de milletvekili seçilen Jospin, uzun yıllar parlamentoda görev yaptı.

1984-1988 yıllarında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Jospin, 1988-1992 arasında Eğitim Bakanlığı görevini üstlendi. 1997’de eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde başbakan olarak atandı.

SOSYAL REFORMLAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Başbakanlığı süresince haftalık çalışma saatini 35’e indiren reformları hayata geçiren Jospin, 2002’de cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Ancak seçimlerin ilk turunda aşırı sağın arkasında üçüncü sırada kalınca siyasetten çekildiğini açıkladı.

Ocak ayında ciddi bir operasyon geçiren Jospin’in sağlık durumu ve operasyon detayları kamuoyuyla paylaşılmamıştı.