Fransa ile anlaştı: Yeni devlet kuruldu! İşte adı ve konumu...

Başkent Paris’e 17 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Kaledonya, 270 bin nüfuslu ve Fransa’nın özerk birkaç denizaşırı bölgesinden biriydi.

Öyle ki, 1800’lerden bu yana Paris’ten yönetiliyordu.

Adanın yerli halkı Kanaklar tam özerlik veya bağımsızlık talep etse de 2018 ve 2021’deki bağımsızlık referandumlarından ‘hayır’ oyu çıkmıştı.

Paris’in Mayıs 2024’te adada yerli olmayan binlerce kişiye oy hakkı vermeyi planlaması Yeni Kaledonya’da huzursuzluğa neden olmuştu.

İMZALAR ATILDI

The Guardian‘ın haberine göre dün Bougival’da Yeni Kaledonya için 13 sayfalık anlaşma imzalandı.

Adanın bağımsızlığını savunanlarla, Paris hükümeti arasındaki anlaşma Fransa bünyesinde özerk Yeni Kaledonya devleti kurulmasını öngörüyor.

Fransız basınının ‘tarihi’ olarak nitelendirdiği anlaşmaya göre Yeni Kaledonya vatandaşlığı oluşturulacak. Bu vatandaşlığa sahip olanlar aynı zamanda Fransız vatandaşı da kabul edilecek.

Ayrıca anlaşmayla uluslararası kamuoyu Yeni Kaledonya devletini tanıyabilecek.