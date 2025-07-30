Fransa, İngiltere’nin Filistin’i tanıma kararından memnun

Fransa, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladı.

"BÖLGEDE BARIŞ PERSPEKTİFİNİ YENİDEN AÇIYORUZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot şunları dedi:

"İngiltere, bugün Filistin Devleti'nin tanınması yönünde Fransa tarafından başlatılan sürece katılmaktadır. Bu önemli karar ve ortak çabamızla, sonu gelmeyen şiddet döngüsünü durduruyor ve bölgede barış perspektifini yeniden açıyoruz. Adil ve net bir fikir, hiçbir şey ve hiç kimse buna karşı koyamaz"