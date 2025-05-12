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Haber Merkezi

Rusya, Avrupa'yı karıştıran bir iddia ortaya attı...

Moskova'ya göre, Kiev'e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, uçakta kokain kullandı.

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Gazetecilerin aniden bulundukları alana girmesi sonucu liderlerin panik hali ve masadaki beyaz renkli madde ile ince bir kaşık dikkatleri üzerine çekti.

Görüntüleri, 'Avrupa Birliği için olağan bir şey' açıklamasıyla yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaşımı, dünyanın gündemine oturdu.

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ELYSEE SARAYI İDDİALARI REDDETTİ

Avrupa'da adeta infiale neden olan görüntüler sonrası Fransa cephesinden açıklama geldi.

Elysee Sarayı, iddiaları sert bir dille reddetti.

"SAHTE HABERLERİ FRANSA DÜŞMANLARI YAYIYOR"

Elysee Sarayı'nın resmi X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, iddialar şöyle reddedildi:

"Avrupa Birliği onlar için (Rusya) rahatsız edici hale geldiğinde, dezenformasyon basit bir mendili bile uyuşturucu gibi gösterecek kadar ileri gidebiliyor. Bu tür sahte haberler, Fransa'nın hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyona karşı dikkatli olmalıyız."