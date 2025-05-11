Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu madde kullandığını iddia edip görüntü paylaştı.

Zaharova'nın paylaştığı görüntüde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer alıyor.

Görüntüde Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı görülüyor.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını öne sürerek şunları kaydetti:

Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky'e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor.