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    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’yle askeri iş birliğini askıya aldı

    Verilen sözlerin tutulmadığını belirten Fransa, askeri açıdan aldığı kararları açıkladı.
    • AA
    • 10.06.2021 - 15:15
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    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’yle askeri iş birliğini askıya aldı

    Paris yönetimi, Fransa karşıtı kampanya nedeniyle Afrika kıtasına dair  karar aldı.

    Orta Afrika Cumhuriyeti’yle (OAC) askeri iş birliği ve bu ülkeye yardım donduruldu.

    "FRANSA HEDEF OLDU"

    Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bangui yönetiminin birçok defa siyasi olarak muhalefete ve ülkede büyük bir dezenformasyon kampanyasının hedefi olan Fransa’ya karşı tutum konusunda verdiği sözleri tutmadığı belirtildi.

    Rusya’nın suçlanamayacağı ancak OAC’nin bu kampanyada bir suç ortağı olduğu kaydedilen açıklamada, nisan sonunda Orta Afrika Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nda bulunan 5 Fransa askeri yardım çalışanının geri çekildiği, Gabon'daki OAC askerlerine yönelik askeri yardımın askıya alındığı ifade edildi.

    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’yle askeri iş birliğini askıya aldı #1

    10 MİLYON EUROLUK YARDIM DURDURULDU

    Ülkedeki Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletler (BM) askeri misyonlarına destek vermeyi sürdüreceği aktarılan açıklamada, OAC’ye yapılan 10 milyon euroluk bütçe yardımının da bir sonraki emre kadar dondurulduğu vurgulandı.

    İNSANİ YARDIMLAR DEVAM EDECEK

    Açıklamada, OAC halkını doğrudan etkileyen yaklaşık 6 milyon euroluk insani yardım projelerinin sürdürüleceği belirtildi.

    Ülkede 2012’de patlak veren şiddet olaylarına Fransa, 2013-2016'da Sangaris Operasyonu’yla müdahalede bulunmuştu.

    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’yle askeri iş birliğini askıya aldı #2

    FRANSA İLE RUSYA ARASINDA WAGNER TARTIŞMASI

    BM, OAC’ye yönelik silah ambargosundan muafiyet tanınan Fransa 2018’de OAC Silahlı Kuvvetleri'ne (FACA) 1400 saldırı tüfeği teslim etmiş, birkaç ay sonra da Rusya, Fransa’nın açtığı bu alana girerek FACA’ya silah yardımı yapmış ve ülkeye çok sayıda askeri eğitmen göndermişti.

    Fransa, Rusya’nın OAC’ye gönderdiği askerlerin, Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'na bağlı paramiliterler olduğunu ileri sürerken, Moskova bu iddiayı yalanlıyor.

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