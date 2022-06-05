Fransa, Rus petrolüne alternatif için BAE ile görüşüyor

Fransa, Rus petrolüne alternatif için BAE ile görüşüyor

Maliye Bakanı Le Maire, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüştüklerini söyledi. Le Maire, "Rus petrolüne bir alternatif bulmalıyız" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan petrol ithalatına yasak getiren kararı onaylamıştı.

Kademeli geçiş öngören Brüksel, Rusya'dan alınan petrol miktarını yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında azaltmayı planlıyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Rus petrolüne alternatif bulmalıyız"

Le Maire, ambargonun ardından sona erecek olan Rus petrol alımlarını değiştirmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile görüştüklerini söyledi.

Europe 1 radyosuna konuşan Le Maire, "BAE ile görüşmeler sürüyor. Rus petrolüne bir alternatif bulmalıyız." dedi.

6'ncı yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlamıştı.

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2'sini deniz yoluyla, 3'te 1'inin de boru hattıyla gerçekleştiğini anımsatan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Druzhba boru hattının kuzey kısmının Polonya ve Almanya'ya, güney kısmının da Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü sağladığını belirtmişti.

Yüzde 90'ını kapsıyor

AA'nın aktardığına göre, von der Leyen, Polonya ve Almanya'nın söz konusu boru hattından petrol ithal etmeyecekleri yönünde beyanları olduğuna işaret ederek, böylece uygulanacak yaptırımların Rus petrolünün yüzde 90'ını kapsayacağını söylemişti.

Yüzde 10'luk petrol sevkiyatı yaptırımlardan muaf

Druzhba'nın güney kısmının Avrupa'ya yüzde 10'luk petrol sevkiyatı yaptığını ifade eden von der Leyen, "Bunun şimdilik yaptırımlardan muaf tutulması konusunda mutabık kaldık." diye konuşmuştu.