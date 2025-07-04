Fransa ve İspanya lüks uçak seyahatlerini vergilendirecek

Özel jetler ve lüks uçuşlar, çevreye verdikleri zarar kadar finansman kaynakları için de hedef haline geliyor.

Fransa ve İspanya, Kenya, Barbados, Somali, Benin, Sierra Leone ve Antigua ve Barbuda ile birlikte, özel jetler ve lüks uçak seyahatlerini vergilendirmeyi amaçlayan ülkeler koalisyonuna dahil oldu.

LÜKS SEYAHATLERDEN VERGİ ALINACAK

Girişim, sık ve yüksek emisyonlu hava yolculuğunun adil payını ödemesini sağlayarak, iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma için ciddi fon yaratmayı hedefliyor.

30 Haziran’da Sevilla’da düzenlenen Birleşmiş Milletler kalkınma zirvesinde açıklanan koalisyonun amacı, “lüks seyahatler dahil uçak biletlerine vergi uygulayan ülkelerin sayısını artırmak ve en iyi uygulamalara dayalı olarak özel jetleri vergilendirmek” olarak duyuruldu.

YILLIK 187 MİLYAR EUROLUK GELİR SAĞLAYABİLİR

Küresel Dayanışma Vergileri Görev Gücü tarafından yapılan yeni bir çalışma, dünya genelinde özel jet yakıtına uygulanacak vergilerin yılda 41 milyar euroya kadar gelir sağlayabileceğini öngörüyor.

Birinci sınıf biletlerden alınacak vergiler ise yaklaşık 37 milyar euro daha fazla kaynak yaratabilir. Tüm koalisyonun katkılarıyla yılda 78 milyar euroyu aşan bir finansman sağlanabilir.

Daha geniş kapsamlı ticari jet yakıt vergisi ise bu miktarı yıllık 187 milyar euroya kadar çıkarabilir.

"HAYATİ FONLAR YARATABİLİR"

Zengin ülkeler resmi kalkınma yardımlarını kısarken, çevreyi en çok kirleten sektörlerden alınacak vergilerle yeni finansman yolları aranıyor. Kasım 2023’te COP28'de başlatılan Küresel Dayanışma Vergileri Görev Gücü, gelişmekte olan ülkelerin karbonsuzlaşmasına destek olacak yeni vergi türlerini araştırıyor.

Görev Gücü Sekreteryası’nın eş başkanı Laurence Tubiana, premium uçaklardan alınacak vergilerin “hayati fonlar yaratabileceğini” belirtiyor. Tubiana, “Bugünkü duyuru ilerleme kaydedebileceğimizin kanıtıdır” diyerek umut verdi.

MACRON'DAN DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sevilla’daki zirvede havacılık sektöründe yapılacak bu düzenlemenin “ileriye doğru atılmış büyük bir adım” olduğunu söyledi.

İspanya’nın koalisyona katılımını olumlu bulan Macron, daha fazla ülkenin bu mücadeleye katılması çağrısında bulunrak, “Küreselleşmeden yararlananların finansmana daha fazla katkıda bulunması gerekiyor.” dedi.

NEDEN ÖZET JETLER VE PREMİUM UÇUŞLAR

Havacılık sektörü, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 2,5’inden fazlasından sorumlu ve emisyonları hızla artıyor. Özel jetler ise özellikle çevreyi yoğun biçimde kirletiyor. 2023’te tahmini 19,5 milyon ton sera gazı yaydıkları hesaplandı. Bu miktar, Londra Heathrow’dan kalkan tüm uçuşların toplamından daha fazla.

COVID-19 sonrası premium seyahatlerde artış gözlemlendi. Özel havacılığın emisyonları 2019-2023 arasında yüzde 46 arttı. Birinci ve business class yolcuları, ekonomi sınıfına kıyasla kişi başı 3-4 kat fazla karbon salıyor