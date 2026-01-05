Fransa'da 10 kişi Brigitte Macron ile alay etmekten hüküm giydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa siyasetinde magazinsel olduğu kadar hukuki tartışmalara da yol açan bir olay yaşandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kendisinden 24 yaş büyük olan eşi Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu ve sonradan cinsiyet değiştirdiği iddiası ve yaş farkına yönelik eleştiriler sosyal medyada sıkça konuşuluyor.

10 KİŞİYE HAPİS CEZASI VERİLDİ

10 kişi, Fransız Cumhurbaşkanının karısı hakkındaki bu iddiaları dijital platformlarda dile getirdikleri için Paris mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

CNN'in haberine göre, 8 erkek ve 2 kadın, Brigitte Macron'un cinsiyeti, cinsel yönelimi ve eşiyle arasındaki yaş farkını işaret ederek pedofili olabileceği hakkında 'kötü niyetli' yorumlar yaptıkları gerekçesiyle, 8 aya kadar ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

BRIGITTE MACRON'UN TRANS OLDUĞUNA YÖNELİK KOMPLO TEORİSİ

Sosyal medyada trans olduğuna dair bir komplo teorisi dolaşan Brigitte Macron'un Jean-Michel Trogneux isminde bir erkek olarak dünyaya geldiği iddiası yüksek sayıda kullanıcı tarafından ilgi görüyor.

Teorilere cevaben gerçekte Jean-Michel Trogneux'un, Brigitte Macron'un abisi olduğu ifade ediliyor.

BRIGITTE MACRON SİBER-TACİZ İLE MÜCADELE EDİYOR

Candace Owens gibi popüler yorumcular tarafından da savunulan komplo teorisinin yaygınlığı Brigitte Macron'u çevrimiçi ortamda kendisine yöneltilen saldırılarla baş başa bırakıyor.

Pazar gecesi TF1'e konuşan Brigitte Macron, hakkını savunduğunu ve bu kararın başkalarına da ibret olmasını umduğunu belirterek "Gençlerin tacize karşı savaşmalarına yardımcı olmak istiyorum, eğer bir örnek oluşturmazsam bu zor olur." dedi.