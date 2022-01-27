Fransa’da, 280 çiftlikte kuş gribi görüldü

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kuş gribinin yayılmaya devam ettiği ve 280 çiftlikte kuş gribi görüldüğü ifade edildi.

Fransa Tarım Bakanlığı, ülkedeki kuş gribi vakalarına yönelik açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ülke genelinde şu anda 280 kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi görüldüğü, salgının başladığı eylül ayından bu yana 2,5 milyon hayvanın itlaf edildiği kaydedildi.

Kuş gribi salgınının yayılmaya devam ettiği bildirildi. Bu rakamların geçen yılın aynı döneminde göre daha düşük olduğu ifade edilen açıklamada, çiftlik sahiplerinin zararlarının karşılanacağı aktarıldı.

ET VE YUMURTA TÜKETMEK GÜVENLİ

Açıklamada, salgından kümes hayvanı eti sektörünün etkilenmediği, Fransa halkının güvenle kümes hayvanı eti ve yumurta tüketebileceği kaydedildi.

AŞI DENEMELERİ BAŞLAYACAK

Tarım Bakanı Julien Denormandie, kuş gribine karşı etkili bir aşı bulunması çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini, gelecek haftalarda 2 potansiyel aşı için denemelerin başlayacağını bildirdi.

3,5 MİLYON KÜMES HAYVANI İTLAF EDİLDİ

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı. Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.