Fransa'da Akşehir isimli bara el bombalı saldırı: 12 yaralı

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Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde, Olimpiyat Köyü semtindeki Akşehir adlı bar-restorana yönelik bir el bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırgan, mekana girerek herhangi bir şey söylemeden el bombasını içeri attı ve hızla olay yerinden kaçtı.

Patlama sonucunda 12 kişi yaralandı, bunlardan ikisinin durumu ciddiyetini koruyor.

"OALĞANÜSTÜ ŞİDDET İÇEREN SUÇ EYLEMİ"

Olayın ardından, yaralılar hızla Grenoble Alpes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil servis ekipleri, 80 itfaiyeci ve 20 kurtarma aracıyla müdahalede bulundu.

Polis, bölgeyi güvenlik çemberine alarak soruşturma başlattı. Grenoble Belediye Başkanı Éric Piolle, saldırıyı "olağanüstü şiddet içeren suç eylemi" olarak nitelendirerek kınadı ve acil durum ekiplerine teşekkür etti.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA İLGİSİ ARAŞTIRILIYOR

Savcı François Touret-de-Courcy, saldırının terör bağlantılı olmadığını düşündüklerini ve uyuşturucu kaçakçılığıyla olası bir bağlantıyı araştırdıklarını belirtti.

Saldırganın kimliği ve motivasyonu henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.