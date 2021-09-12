Zorunlu aşı uygulamasını protesto eden gruplar ile siviller, Fransa sokaklarında birbirine girdi.

Fransa'da başkent Paris olmak üzere birçok bölgede 'aşı' protestoları devam ediyor.

Bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve koronavirüs sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi meydanları dolduruyor.

Fransa polisi, hareketlenen gösterileri sonlandırmak adına bazı kişilere sert müdahalelerde bulunarak gözaltına alıyor.

Protestolar her geçen gün şiddetini artırırken, son olarak ülke sokaklarından arbede görüntüleri gelmeye başladı.

PROTESTOLAR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir araya gelen sivil gruplar, protestoculara saldırdı. Taraflar birbirlerini yumruk ve bayrak sopalarıyla darbetti. Ortalık adeta savaş alanına döndü.

Gösterilerin farklı bir boyuta ulaştığı o anlar ise bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fransa'da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü