Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
383.107
0.07%
EXEN Coin
25.18
4.35%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Fransa'da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü

    Fransa'da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü

    Zorunlu aşı uygulamasını protesto eden gruplar ile siviller, Fransa sokaklarında birbirine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa'da başkent Paris olmak üzere birçok bölgede 'aşı' protestoları devam ediyor.

    Bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve koronavirüs sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi meydanları dolduruyor.

    Fransa polisi, hareketlenen gösterileri sonlandırmak adına bazı kişilere sert müdahalelerde bulunarak gözaltına alıyor.

    Protestolar her geçen gün şiddetini artırırken, son olarak ülke sokaklarından arbede görüntüleri gelmeye başladı.

    PROTESTOLAR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Bir araya gelen sivil gruplar, protestoculara saldırdı. Taraflar birbirlerini yumruk ve bayrak sopalarıyla darbetti. Ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Gösterilerin farklı bir boyuta ulaştığı o anlar ise bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Fransa'da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü

    Fransa da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü #1

    Fransa da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü #2

    Fransa da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü #3

    Fransa da aşı karşıtlarının protestosu kavgaya dönüştü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir