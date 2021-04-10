Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, 2022 için adaylığını açıkladı

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, 2022 için adaylığını açıkladı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen, ülkesinde 2022'de düzenleneeck cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

"2022'DE ADAYIM"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en sert muhaliflerinden biri olan aşırı sağcı lider, seçimlerde aday olacağını duyurdu.

Yapılan son anketlerde 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Anketlerde ilk kez zaferin benim olabileceği belirtiliyor." ifadesini kullandı.

İKİNCİ TURDA YÜZDE 48 OY ALMASI BEKLENİYOR

Ülkede yapılan anketlere göre, Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışması halinde yüzde 48 oy alması öngörülüyor.

Le Pen, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış, ilk turda yüzde 21,3 ve ikinci turda yüzde 33,9 oy almıştı.

2 ADAY DAHA DUYURDU

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.