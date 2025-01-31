Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'in mezarına balyozlu saldırı

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Fransız aşırı sağının önde gelen isimlerinden Jean-Marie Le Pen, 7 Ocak 2025'te 96 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal Cephe (Front National) partisinin kurucusu olan Le Pen, köyü olan La Trinite-sur-Mer'deki aile kabristanına defnedilmişti.

Le Pen'in vasiyeti üzerine mezar taşında isim, doğum ve ölüm tarihi bilgilerine yer verilmişti.

MEZARINA BALYOZLU SALDIRI

France 3 Bretagne medyasının haberine göre, La Trinite-sur-Mer köyünde bir kişi, Le Pen'in mezarını balyozla tahrip etti.

Köy mezarlığı ziyarete kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma köy sakininin açıklamasını doğrularken, RN partili Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Gilles Pennelle de Le Pen'in mezarının ciddi şekilde hasar gördüğünü ifade etti.

FRANSA'DA SEVİLMİYORDU

Saldırıyı henüz kimin gerçekleştirdiği tespit edilemezken, Le Pen'in ülkesinde sevilen biri olmadığı biliniyor.

Irkçı görüşlerini sonuna kadar savunan Le Pen, Nazi Almanyası'nda da destek veriyor ve soykırımı inkar ediyordu.

Kadın düşmanlığıyla da ülkesinde büyük eleştirilere maruz kalan Le Pen'in mezarının aşırı sağ karşıtı bir sivil tarafından saldırıya maruz kaldığı değerlendiriliyor.