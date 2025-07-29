Fransa’da belediye düğmeye bastı: Üstsüz gezen yandı! 150 Euro ceza ödeyecek

Fransa’nın batı kıyısında, Atlantik Okyanusu’na bakan tatil cenneti Sables d'Olonne, bu kez plajlarıyla değil, sokaklarında aldığı dikkat çekici kararla gündeme geldi.

Şehrin Belediye Başkanı Yannick Moreau, erkeklerin sokaklarda üstsüz gezmesinin artık yasak olduğunu ilan etti.

Ancak yasağın kendisinden çok, belediye başkanının kullandığı ifadeler ve verdiği gerekçeler, sosyal medyada ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Toplumsal saygı açısından gerekli olduğunu belirtti. France Bleu’da yer alan habere göre, üstsüz dolaşan erkeklerin kamu düzenini bozduğunu, bu durumun yerel halk kadar kenti ziyaret eden turistler için de rahatsız edici olduğunu ifade etti. Söz konusu yasağa uymayanlara para cezası kesileceği de açıkça belirtildi.

ÖZGÜRLÜK DEĞİL SAYGISIZLIK!

Moreau'nun söz konusu yasakla ilgili, “Plajda çıplaklık başka, şehir merkezinde çıplaklık başka. Sokağın ortasında göğüs kaslarını sergilemek, özgürlük değil, saygısızlıktır.” İfadeleriyle dikkat çekti.

Kimileri kararı yerinde bulurken, kimileri bireysel özgürlüklerin kısıtlandığını savundu. Ülkenin batısında bulunan kentte artık üstsüz gezmenin cezasının 150 euro (yaklaşık 7 bin TL) olduğu ve yürürlüğe girdiği andan itibaren uygulamaya geçileceği belirtildi.