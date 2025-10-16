Fransa'da bir camiye İslamofobik saldırı

Fransa'nın doğusunda bulunan Bas-Rhin vilayetine bağlı Niederhaslach köyünde bulunan bir cami, İslamofobik saldırının hedefi oldu.

IGMG Doğu Fransa Bölgesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Niederhaslach köyündeki camiye bu hafta ırkçı saldırıda bulunulduğu, faillerin kısa sürede belirlenmesinin temenni edildiği belirtildi.

"CUMHURİYETİMİZİN TEMEL DEĞERLERİNE KARŞI SALDIRI TEŞKİL EDİYOR"

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada ise saldırının kınandığı ve cami cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu bildirildi.

Saldırının faillerinin belirlenerek adalet karşısına çıkarılması için ilgili makamların elinden geleni yapması istenen açıklamada, "Bu korkak ve kabul edilemez eylem hem Fransa'daki Müslümanlar için kutsal olan bir ibadethaneye yönelik hem de başta ibadet özgürlüğü olmak üzere cumhuriyetimizin temel değerlerine karşı ciddi bir saldırı teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DNA gazetesinin haberine göre, caminin cephesindeki yazıların dün fark edilmesinin ardından, Niederhaslach Belediye Başkanı Marielle Hellbourg ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Saldırının faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldı.