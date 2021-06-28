Fransa’da bölgesel seçimlerin ikinci turu yapıldı

Seçimlere katılımın oldukça düşük seviyelerde kaldığı ülkede, seçmenin yarısından fazlası oy kullanmadı.

Fransa’da bölge ve vilayet seçimlerinin ikinci turu düzenlendi.

Ipsos-Sopra Steria araştırma şirketinin tahminlerine göre, seçimin ikinci turunda katılım oranı yüzde 34,3 oldu. Kayıtlı seçmenlerin yüzde 65,7’si oy kullanmadı.

MACRON BEKLENTİLERİN GERİSİNDE

Le Figora gazetesi, ülke genelinde ana muhalefet partisi Cumhuriyetçilerin (LR) de içinde bulunduğu sağ partilerin yüzde 38,1, sol ve çevreci partilerin yüzde 34,8 oranında oy aldığı şeklindeki tahminini paylaştı.

Liderliğini Marine Le Pen'in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) yüzde 20,2, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) ile Demokratik Hareket’in (MoDem) yüzde 6,9 oranında oy aldığı belirtildi.

LE PEN'İN AÇIKLAMASI

Le Pen, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam hiçbir bölgede kazanamayacağız çünkü görevdekiler doğal olmayan ittifaklara girdiler ve bizi dışarıda tutmak ve Fransızlara bölgesel bir yönetime liderlik etme kapasitemizi göstermemizi engellemek için ellerinden geleni yaptılar." dedi.

MACRON İLK TURDA ELENDİ

Bölge seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi LREM daha ilk turda elenirken, aşırı sağcı RN de hiçbir bölgeyi alamadı.

Geçen hafta pazar günü düzenlenen ilk turda katılım 33,9 olmuştu. İlk turda katılımın düşüklüğünden endişelenen siyasetçiler, halkı sandığa çağırmışlardı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİ SON VİRAJ

Mart ayında yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçimlerin geçen hafta pazar günü yapılan ilk turu, Fransa’da 5. Cumhuriyet döneminde referandumlar hariç katılımın en düşük olduğu oylama olarak tarihe geçmişti.

Fransa’da bölge ve vilayet seçimleri, Nisan 2022’de düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, seçmenin nabzının tutulduğu son seçimler olarak ön plana çıkıyor.

BÖLGE VE VİLAYET SEÇİM SİSTEMİ