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- Fransa’da camiye İslamofobik saldırı
Fransa’da camiye İslamofobik saldırı
- AA
- 30.04.2021 - 16:13
- Güncelleme : 30.04.2021 - 17:16
Fransa'da İslam karşıtı ve ırkçı saldırılar devam ediyor.
Müslümanlara her fırsatta saldıranlara ev sahipliği yapan ülkede, Ramazan ayında da manzara değişmedi.
Ülkenin kuzeybatısındaki Breton bölgesinde bulunan İbni Sina Camisi, 20 gün içinde ikinci kez saldırıya uğradı.
Rennes kentinde bulunan caminin duvarlarına, sprey boyalar ile yazılar yazıldı.
“İSLAMLAŞMAYA HAYIR”
Duvarlarda ‘Fransızlar uyanın’, ‘Sizi uyarmıştık, göçmenlik öldürür’, ‘İslamlaşmaya hayır’ ifadeleri yer aldı.
Fransa İslam Konseyi ile Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi, camiye yönelik ırkçı ve İslam karşıtı saldırıyı kınadı.
11 NİSAN’DA SALDIRILMIŞTI
11 Nisan’da da İbni Sina Camisi, benzer saldırının hedefi olmuştu.
Duvarlara Yeşiller Partisi’den (EELV) olan Strasbourg Belediyesi’nin Eyüp Sultan Cami inşaatı için 2 milyon 563 bin 999 euro yardım yapmasını kınayan ‘EELV=Hainler’ yazıları yazılmıştı.
İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, bu yazıların kabul edilemeyeceğini belirterek camiyi ziyaret etmişti.
GECE VAKTİ KUNDAKLANDI
9 Nisan’da ise Fransa'nın Nantes kentindeki Arrahma Camisi gece vakti kundaklanmıştı.