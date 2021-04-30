Haberler

Dünya Haberleri

Fransa’da camiye İslamofobik saldırı

Fransa’da camiye İslamofobik saldırı

20 günde iki kez saldırıya uğrayan cami duvarlarına sprey boyalar ile yazılar yazıldı. Ramazan ayında, cami duvarlarında ‘İslamlaşmaya hayır’ ve ‘Fransızlar uyanın’ yazıları görüldü.