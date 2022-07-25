Fransa'da enerji israfı için 'neon aydınlatma ve klima' tasarrufu

Fransa'da enerji israfı için 'neon aydınlatma ve klima' tasarrufu

Fransa’nın, enerji israfını önlemek için mağazalara klima kullanırken kapıları kapatmaları ve neon aydınlatmayı sınırlamaları kuralı getireceği öğrenildi.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından Avrupa ülkelerinden Rusya'ya peş peşe yaptırımlar geldi.

Rusya'nın bu yaptırımlara cevabı ise enerji ihraç ettiği Avrupa ülkelerine fiyatları yükseltmek oldu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da enerji krizine çeşitli çözümler aranırken buna bir yenisi de Fransa'da eklendi.

Fransa, enerji israfına yönelik mücadeleye girişti

Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülkedeki dükkanlara klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlamaları kuralı getireceklerini söyledi.

Mağazalara klima ve neon aydınlatmalara sınırlama kuralı

Mağazaların klima kuralını ihlal ettikleri için 750 euroya kadar para cezasına çarptırılacağı açıklanırken, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkacağı duyuruldu.

Işıklı reklam yasağı gece saatleri arasında genişletilecek

Bunlardan birincisi, şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasağı 01.00 ile 06.00 saatleri arasında genişletilcek.

İkincisi, klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açması yasaklanacak.

Havaalanları ve istasyonlar muaf tutulacak

Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde zaten yürürlükte olacak.

Havaalanları ve istasyonlar ise kuraldan muaf tutulacak.

Sokak lambaları gece söndürülecek

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransızlara, Rus gazının tamamen kesilmesine karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yaparken şimdiden alternatif kaynaklara yönelmeleri gerektiğini belirtti.

Macron, hükümetin enerji tasarrufu için bir plan hazırlayacağını ve bu plana kamuya ait gereksiz sokak lambalarının gece kapatılmasıyla başlayacağını söyledi.