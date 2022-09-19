Fransa'da enerji krizi: Kış soğuk olursa, hane elektriği kesilecek

Enerji krizinin yaşanması durumunda istisnai önlemlerin alınacağını belirten Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Wargon, elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, bu kış Avrupa kıtasındaki sorunları artıracağı öngörülüyor.

Enerji krizinin göbeğindeki kentlerden biri olan Fransa’da, kış mevsimine yönelik endişeler de gün geçtikçe artırılıyor.

Ülkedeki elektrik ve gaz sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Emmanuelle Wargon FranceInfo, bazı şartların kış mevsiminin sorunsuz geçip geçmeyeceğini belirleyeceğini söyledi.

Wargon, tasarruf yapma, bakımdaki nükleer reaktörleri devreye sokma gibi şartların kendilerine bağlı olduğunu ancak olumsuz hava koşullarının ellerinde olmayan bir durum olduğunu söyledi.

“İstisnai önlemler alacağız”

AA’nın haberine göre; komisyonun iki senaryo üzerinde durduğunu, bu senaryoların uygulamaya geçirilmesindeki belirleyici etkenin ise kışın soğuk ya da ılıman geçmesi olduğunu belirten Wargon, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kış gerçekten soğuk geçerse ve (ana enerji sağlayıcısı) EDF nükleer reaktörlerin yeniden çalışmasında gecikme yaşarsa, istisnai önlemler alacağız."





“Birkaç saatlik, küçük çaplı, önceden haber verilmiş kesintiler”

Wargon, gaz ve elektrik yetersizliği durumunda gazda olmasa da elektrikte kısmi kesintilere gideceklerini ifade etti. Gaz kesintisinin ihtiyaç durumunda sadece işletmelere uygulanacağını belirten Wargon, "Elektrik söz konusu olduğunda en zor durumlarda, hanelerde kesintiye gidilmesi ihtimali var. Birkaç saatlik, bir belediye ya da mahalleyi kapsayan küçük çaplı, önceden haber verilmiş kesintiler." ifadesini kullandı.

‘Tencerelerin kapaklarını kapalı tutun’

Wargon, elektronik aletleri geceleri çalıştırmak, yemek pişirirken tencerelerin kapağını kapalı tutmak, ısıtıcıları yoğun saatler dışında kullanmak gibi tasarruf tedbirleri önerisi yaparak gelecek günlerde elektrik kullanma tarifelerini yeniden gözden geçireceklerini söyledi.

Halka açık havuzlar kapatılmıştı

Rusya'nın, Fransa'ya gaz ve petrol akışını sınırlamasıyla Fransız hükümeti kışa hazırlık için enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı öngören program açıklamıştı. Bu kapsamda Paris dahil olmak üzere birçok kentteki halka açık yüzme havuzlarının kapısına kilit vurulmuştu.

Öte yandan son günlerde ülke medyası da kışın nasıl geçirileceğine yönelik endişelere ilişkin haberleri manşetlerine taşıdı.