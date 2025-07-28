Fransa’da engellilere hizmet veren pansiyonda yangın: 3 ölü

Fransa'da korkunç olay....

BFMTV'nin haberine göre, ülkenin Charente vilayetine bağlı Montmoreau kasabasında bulunan ve tatil dönemlerinde engelli yaşlılara hizmet veren pansiyonda, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Binayı saran yangın kısa sürede fark edildi ve ihbar edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Yangına 4 itfaiye aracı ile birlikte 68 itfaiyeci müdahale etti.

Jandarma yetkilileri, işletmeci çift ile birlikte 12 engellinin konakladığı pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca iki kişinin de kayıp olduğu biliniyor.

ELEKTRİK TESİSATINDAKİ YANGINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Yangına ilişkin ilk değerlendirmeler de kamuoyu ile paylaşıldı.

Yetkililer yangının, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.