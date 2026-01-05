Fransa'da hükümetin 2026 sosyal güvenlik bütçesine karşı doktorlar grevde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılında Fransa'daki sosyal güvenlik bütçesi kararı, doktorların hoşuna gitmedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümetin sosyal güvenlik bütçesinde muayene ve tedavi ücretlerinin kontrol altına alınmasına yönelik değişiklikleri, doktorlar tarafından tepkiyle karşılandı.

DOKTORLAR KISITLAMA VE ÜCRET DÜŞÜŞÜNÜ PROTESTO ETTİ

Başta aile hekimleri ve klinik işleten doktorlar, hükümetin tıbbi ücretlerin düşürülmesini ve bazı muayenehanelerin açılmasına ilişkin kısıtlama getirilmesini öngörmesine karşı greve gitti.

Doktorların yaklaşık 10 gün boyunca grev yapması planlanırken bu durumun, hastane ve sağlık hizmetlerinde aksamalara ve bazı operasyonların ertelenmesine yol açabileceği belirtiliyor.

"BU AY İÇİNDE KABUL EDİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, BFMTV'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, Fransa'nın uzun süre özel bütçe ile yoluna devam etmesinin imkansız olduğunu ve hükümetin 2026 bütçesini bu ay içinde yasamaya onaylatmayı hedeflediğini belirtti.

Bregeon, "Fransa'nın bir bütçeye ihtiyacı var." dedi.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Mecliste kabul edilen ancak Senatoda reddedilen hükümetin 2026 bütçe tasarısında uzlaşı sağlanamamıştı. Bu amaçla parlamenterlerden oluşan Karma Komisyonun 19 Aralık'taki toplantısında da ilerleme kaydedilememesinin ardından hükümet, bütçe tıkanıklığını aşmak üzere harekete geçmişti.

ÖZEL YASA TASARISI

Hükümet, yeni mali yılda kamusal işleyişin devamını sağlayacak ve kapanmayı önleyecek özel yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Özel yasa tasarısı, 23 Aralık'ta aynı gün hem Ulusal Meclis hem de Senatoda yapılan oylamanın ardından kabul edilmişti.

Fransa'da 2025 bütçesi üzerinde de uzlaşı sağlanamamış ve 18 Aralık 2024'te kapanmayı önlemek için "özel yasa" yürürlüğe konulmuştu.

Fransa'da bütçe anlaşmazlıkları, siyasi istikrarsızlığa yol açarken 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti, 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Barnier'nin halefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül'de Ulusal Mecliste yapılan güven oylamasından çıkamamıştı.